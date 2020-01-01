وزيرة الصحة: اللجنة الوطنية لـ"كوفاكس" تعقد اجتماعاً لبحث شراء الطعم المضاد لفيروس كورونا

رام الله /سما/

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن اللجنة الوطنية لـ"كوفاكس" بحثت الإجراءات المطلوبة لشراء الطعم المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة عبر الاتصال المرئي، ضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ووزارة المالية، ووزارة الإعلام، واللجنة الوبائية.

وقالت الكيلة إن هذا الاجتماع ناقش الإجراءات المطلوبة من ناحية لوجستية ومالية لشراء أي طعم مضاد لفيروس كورونا تقره منظمة الصحة العالمية، حيث ستكون في حالة انعقاد دائم لغاية 7/12 المقبل، وستقدم الوثائق اللازمة لمنظمة الصحة العالمية ومؤسسة التحالف العالمي للقاحات والتحصين GAVI، لضمان حصول فلسطين على المطاعيم الكافية ضد فيروس كورونا، وجزء من التمويل.

وكانت وزيرة الصحة شاركت يوم أمس في اجتماع عبر الفيديو كونفرنس، في اجتماع مجموعة كوفاكس العالمية COVAX Facility وهي ذراع منظمة الصحة العالمية للقاح كورونا وذلك لبحث آخر المستجدات للقاح فيروس كورونا من حيث التصنيع والتوزيع وسلسلة التبريد والنقل وأيضا التمويل، والذي يضم العديد من الدول والمنظمات الدولية تحت إشراف منظمة الصحة العالمية ومؤسسة التحالف العالمي للقاحات والتحصين.

وبحث الاجتماع آليات توفير وتصنيع عدد من اللقاحات، وآلية توزيعها بالتساوي بين دول العالم، من أجل حصول مختلف الدول عليه في ذات الوقت، وبنسب متساوية، لحماية المواطنين من مرض كوفيد-19.