اعلام اسرائيلي: السلطة الفلسطينية مستعدة لمراجعة المناهج وتعليق انضمامها للاتفاقيات والمنظمات الدولية

القدس المحتلة /سما/

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجعة، إن السلطة الفلسطينية، بعثت برسائل إلى دبلوماسيين غربيين بأنها ستكون على استعداد لتعليق انضمامها إلى الاتفاقيات والمؤسسات والمنظمات الدولية، وحتى إجراء نقاش حول ما يسمى "التحريض" في كتب نظامها التعليمي.



وقال الصحفي في قناة كان غال بيرغر، في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه وفقًا لبعض الرسائل الأخيرة من هيئة الدبلوماسية الغربية، تتوقع السلطة أنه كجزء من تجديد العلاقات بين رام الله والبيت الأبيض، ستوافق إدارة الرئيس جو بايدن، على إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإعادة فتح وكالة المعونة الأمريكية بملايين الدولارات.



كما ستُجدد مساعدة الموازنة الأمريكية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "أونروا" والتي سبق للولايات المتحدة أن مولت نحو ثلث موازنتها.



كما تتوقع السلطة الفلسطينية أيضا أن تعيد إدارة بايدن فتح القنصلية الأمريكية في القدس، والذي لم يمس مبناه خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح بيرغر: أنه تم الإعلان هذا الأسبوع عن أن السلطة الفلسطينية قد بعثت برسائل إلى دبلوماسيين غربيين، مفادها أنها مستعدة لإصلاح آلية دفع الرواتب للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، بحيث تحصل عائلاتهم على مزايا، بناءً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وعدد الأشخاص المأسورين.

وأضاف: وكجزء من الإصلاح ، تعتزم الهيئة أيضًا تنظيم موضوع التوظيف الفعلي للأسرى المفرج عنهم في مؤسساتها، وبالتالي الاستمرار في دفع رواتبهم.

