كشف ملابسات قضية سرقة أدوية من صحة بيت لحم

بيت لحم /سما/

كشفت الشرطة اليوم ملابسات قضية سرقة أدوية من صيدلية الصحة النفسية في مديرية صحة بيت لحم وألقت القبض على المشتبه به.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن فرع إدارة المباحث العامة بشرطة المحافظة تلقى شكوى من مديرية الصحة مفادها قيام شخص مجهول بالدخول إلى صيدلية الصحة النفسية داخل المديرية وسرقة أدوية بعد خلع قفل باب الصيدلية.

على الفور تحركت دورية من شرطة المباحث العامة إلى المكان وتم عمل كشف ومعاينة للموقع، وبعد إجراءات البحث والتحري تم الاشتباه بشخص من سكان المحافظة وهو من أصحاب السوابق في تعاطي المخدرات، وتم إلقاء القبض عليه وضبط الأدوية المسروقة بحوزته، وبسماع أقواله أفاد بقيامه بسرقة الأدوية.

وأكدت، انه تم التحفظ على المشتبه به تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.