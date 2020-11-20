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إصابة لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

الجمعة 20 نوفمبر 2020 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة لوكا يوفيتش بفيروس كورونا



وكالات/سما/

أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الجمعة، إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا المستجد عقب عودته من معسكر منتخب بلاده.

وجاء في بيان النادي الملكي: "يعلن ريال مدريد أن اللاعب لوكا يوفيتش، ظهرت نتيجة فحصه إيجابية بفيروس كورونا".


يذكر أن يوفيتش لم يشارك في تمارين اليوم مع زملائه.



وبذلك تأكد غياب يوفيتش عن مواجهة فريقه أمام فياريال على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا" غدا السبت.

#لوكا يوفيتش #فيروس كورونا #ريال مدريد #الليغا

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