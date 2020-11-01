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شاهد.. رونالدو يتحول إلى عازف روك (فيديو وصور)

الجمعة 20 نوفمبر 2020 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. رونالدو يتحول إلى عازف روك (فيديو وصور)



سما

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي البالغ 35 عاما، اليوم الجمعة فيديو جديدا عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في "إنستغرام".

ويظهر رونالدو في الفيديو وهو يرقص ممسكا بغيتار كهربائي كأنه أحد أفراد فرقة الروك الأسترالية الشهيرة AC/DC.


وتسارع عدد كبير من متابعي "الدون" وجمهوره بالتساؤل عن ظهوره الجديد، ليؤكد البعض مشاركته في إعلان ترويجي لشركة Meo البرتغالية للاتصالات.

شاهد.. رونالدو يتحول إلى عازف روك (فيديو وصور)

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