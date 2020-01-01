د.جمال عمرو: الاحتلال الاسرائيلي يستمر في سياسته لتفريغ القدس من أهلها

رام الله /سما/

قال الباحث والمختص في شؤون القدس والأقصى د.جمال عمرو، مساء اليوم الجمعة، إن المسجد الأقصى المبارك في دائرة الاستهداف الشديد من قبل الاحتلال الذي يستمر بالعدوان عليه بشكل يومي.

واوضح أن انحطاط الاحتلال وتطاوله على المقدسات والدين الإسلامي مستمر وهو لا يقيم وزناً لأي دولة حتى لو كان هناك اتفاقات معها.

وأشار الى أن الاحتلال الاسرائيلي يستمر في سياسته لتفريغ المدينة من أهلها، و أي أحد يقف في وجهه مصيره السجن أو الإبعاد .

وأضاف: العدو يعطي الحاخامات والمستوطنين الحق في إعطاء الدروس داخل الأقصى في محاولة لوضع الأقصى تحت سيطرته، سعياً للوصول لهدفهم المتمثل ببناء الهيكل المزعوم.