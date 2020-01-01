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شاهد : مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 11 و 12

الجمعة 20 نوفمبر 2020 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 11 و 12



بيروت / سما

نشرت منصة شاهد (vip) التابعة لقنوات إم بي سي (mbc) يوم الجمعة، مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 11 الحادية عشرة والثانية عشرة 12؛ مع بدء عرضها على شاشة التلفزيون مجانا.

وتفاعل المشاهدون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع عرض مسلسل دفعة بيروت الحلقة 11 و 12، حيث لامست الحلقتين قلوب المتابعين بعد الأحداث الجديدة المثيرة التي شوهدت مساء اليوم.

وأشاد المتابعون بالأداء الذي يقدمه النجم محمود نصر في حلقتي مسلسل دفعة بيروت اليوم، إذ كتبت إحداهن : "شو هذه العظمة في الأداء، روعة والله، قديش تعيش الدور وتجسد الشخصيات بقوة".

دفعة بيروت الحلقة 11 و 12 اضغط هنا

وقالت متابعة أخرى : "خليفه وعيسى حوارهم يعور القلب، خليفه شاف الرسالة وشك في زوجته نورا أنها على علاقه مع واحد ! جعل عيسى يقرأ له المكتوب وهو يبچي".

وكتب مشاهد آخر : "خلصت الحلقتين وأحس قلبي يطير وعقلي ينفجر ويدي تقشرت من كثر ما أنا قاعد اكتب تحليلات وتوقعاتي للقادم، هي عاشر صفحة وما زلت أكمل".

واعتبر المتابعون، مشهد نور الشيخ الفنانة البحرينية في حلقتي الليلة، الأبرز لها في مسلسل دفعة بيروت؛ وذلك بعد أن تعرضت للاعتداء قبل أن تجري وتسقط وسط الشارع مع ابنها.

وعقب أحد المتابعين على مشهد نور الشيخ في "دفعة بيروت" قائلا : "والله حرام ما يعطونها الأوسكار على هذا التمثيل. فنانة ممثلة حقيقية والله غير طبيعية، تبهرني دائما". وفق ما كتب.

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