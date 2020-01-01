الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للذهاب إلى المفاوضات من أجل تحقيق السلام

رام الله /سما/

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالموقف الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية الدولية الذي أكد أن الخطوة الفلسطينية بإعادة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي تخلق الشروط اللازمة لبناء الثقة والعودة إلى المفاوضات المباشرة بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي.

ورحبت الرئاسة، بالتقييم الإيجابي للخطوة الفلسطينية من قبل ممثلي الرباعية خلال اجتماعهم الذي ضم روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الرئاسة، نجدد التأكيد على التزام الجانب الفلسطيني بالذهاب إلى المفاوضات من أجل تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، مثمنين اقتراح روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع لأعضاء الرباعية وبمشاركة دول أخرى.

كما رحبت الرئاسة، ببيان وزارة الخارجية الروسية الذي أكدت فيه الموقف الروسي بان الاستقرار الدائم في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً دون إيجاد تسوية عادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً للإطار القانوني الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة وعلى أساس مبدأ "حل الدولتين" تتعايشان بسلام وأمن.

وأشادت بالموقف الروسي الداعي لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والذي سيقود الى تحسين علاقات دول المنطقة.