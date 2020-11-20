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كورونا يؤجل حفل جوائز "The Best 2020" وتم تحديد موعد آخر ..فيديو

الجمعة 20 نوفمبر 2020 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا يؤجل حفل جوائز "The Best 2020" وتم تحديد موعد آخر ..فيديو



وكالات/سما/

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الجمعة، إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل "The Best" لعام 2020 في الـ17 من ديسمبر المقبل.


وذكر "الفيفا" عبر موقعه الرسمي، أنه من المقرر أن تبدأ عملية التصويت على مختلف جوائز الأفضل لهذا العام في الـ25 من نوفمبر الجاري وتنتهي في الـ9 من ديسمبر المقبل.

وأضاف بيان "الفيفا" أنه من المقرر أن يتضمن الحفل "الافتراضي" توزيع العديد من الجوائز أبرزها أفضل لاعب ولاعبة في العالم، أفضل مدرب للرجال والسيدات، أفضل حارس مرمى للرجال والسيدات، التشكيل المثالي الأفضل في العالم للرجال والسيدات، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف والجماهير.

وأشار "الفيفا" إلى أنه بعد الاستئناف الآمن للمسابقات من المهم أن يكرم الاتحاد الدولي للعبة الذين حققوا إنجازات في هذا العام الغير عادي بسبب ظروف جائحة كورونا، موضحا أنه تقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز كحدث افتراضي فقط.

وكان "الفيفا" قد أعلن في شهر مايو الماضي، إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل خلال عام 2020 الذي كان مقررا في شهر سبتمبر الماضي في مدينة ميلان الإيطالية بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني هو حامل لقب جائزة الأفضل العام الماضي.

#الفيفا #الاتحاد الدولي لكرة القدم #The Best2020 #ميلان #ايطاليا #ليونيل ميسي

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