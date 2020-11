تطوير أول هاتف ذكي مضاد للبكتيريا في العالم

طور الخبراء في شركة Bullitt، ومقرها مدينة ريدنغ الإنجليزية، أول هاتف مضاد للبكتيريا في العالم يوقف انتشار الجراثيم.

ويُطلق على الهاتف اسم Cat S42، وهو الجهاز المبتدئ الذي تصنعه الشركة، ومصمم ليكون متينا ومقاوما ومتعدد الاستخدامات.



ويمكن شراء الجهاز حاليا مقابل 229 جنيها إسترلينيا (304 دولارات)، لكن النماذج المجهزة بتقنية Biomaster المضادة للميكروبات لن تكون متاحة حتى ربيع 2021.

وتأمل شركة Bullitt بعد ذلك جلب الميزة المضادة للميكروبات إلى هواتف Cat الأخرى في وقت لاحق من العام المقبل، بما في ذلك S52 الذي يحدد سعره بـ380 جنيها إسترلينيا (504 دولارات)، وS62 الرائد مع التصوير الحراري، بسعر 599 جنيها إسترلينيا (795 دولارا).

