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اعادة العمل القنصلي لسفارة السعودية في اليمن

الجمعة 20 نوفمبر 2020 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعادة العمل القنصلي لسفارة السعودية في اليمن



الرياض/سما/

أعلن سفير السعودية في اليمن محمد آل جابر اليوم الجمعة، إعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن بعد توقفت دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأوضح السفير آل جابر في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية دون تمييز، ومنحهم المزيد من فرص العمل والزيارة".


وأشار إلى أن عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة بلاده في اليمن منذ منتصف عام 2018 وحتى التوقف بسبب جائحة كورونا، بلغ أكثر من 135 ألف تأشيرة عمل، وأن تلك التأشيرات "ساعدت الأشقاء في اليمن، على الاعتناء بأسرهم، وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني".

وفي الآونة الأخيرة، تكررت مطالبات اليمنيين بإعادة استئناف العمل القنصلي لدى السفارة السعودية ببلادهم، وحثوا وزارة الخارجية اليمنية على مخاطبة السلطات السعودية للنظر في الأمر.

#السعودية #اليمن #جائحة كورونا #سفارة السعودية في اليمن

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