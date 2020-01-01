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الخليل: لجان الصحة توجه التنبيه الشديد لـ 9 منشآت غير ملتزمة

الجمعة 20 نوفمبر 2020 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: لجان الصحة توجه التنبيه الشديد لـ 9 منشآت غير ملتزمة



الخليل /سما/

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية بالمحافظة.

وتم زيارة ومتابعة 205 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 190 منها بشروط السلامة العامة.

وخالفت اللجان ست منشآت غير ملتزمة باجراءات السلامة، كما وجهت التنبيه الشديد لـ تسع منشآت غير ملتزمة.
 

#الخليل #فيروس كورونا

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