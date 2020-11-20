  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرسل برقية تهنئة لنظيره اللبناني

الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرسل برقية تهنئة لنظيره اللبناني



بيروت/سما/

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة إلى نظيره اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة.

ونقلت قناة "إم تي في" اللبنانية أن الرئيس الفلسطيني أرسل برقية تهنئة بالذكرى 77 لاستقلال لبنان للرئيس عون، قال فيها: "باسم دولة فلسطين وشعبها يسرنا أن نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم للشعب اللبناني الشقيق بتهانينا متمنين تحقيق ما تصبون إليه من أهداف وتطلعات".


في السياق ذاته، أصدرت الجبهة المدنية الوطنية في لبنان بياناً قالت فيه: "تحل الذكرى 77 لاستقلال لبنان، كما سابقاتها منذ أزمنة طويلة، مجرّدة من معناها العميق في صون الأمن القومي اللبناني بثوابت السّيادة، والحريّة، والعدالة، والحماية الاجتماعيّة، والازدهار الاقتصادي، ومرتكزات العيش الواحد التي تثبت الفرادة الرسوليّة الكيانيّة لهذا الوطن الحبيب"، حسبما نقل موقع "ليبانون ديبايت".

#لبنان #ميشال عون #دولة فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الفنانة انتصار الشراح .. ما هو مرضها ؟

الكشف عن تفاصيل جديدة حول نفق غزة و تفاهمات التهدئة وتبادل الأسرى

الرئيس يؤكد التزامه ببناء الشراكة الوطنية من خلال الانتخابات.. ويوجه رسالة لحماس والفصائل

الجيش الاسرائيلي يكشف النقاب عن مشروع "الحدود الذكية" على حدود غزة.. اليك تفاصيله

ابو حسنة: بدء انتظام المرحلة الابتدائية في مدارس الاونروا "غير وارد".. ماذا قال عن المساعدات الغذائية؟

في سابقة تاريخية ..السودان تصوت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة

أوباما يروي زيارته للرياض.. 12 زوجة للملك وهدايا مذهلة ومأدبة فاخرة كأنها من قصص الخيال

الأخبار الرئيسية

ترامب

إدارة ترامب تعتبر قرار السلطة باستئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل مفاجئة سارة ومكسب لسياستها!

حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح بشأن المصالحة الفلسطينية..

غزة

صحة غزة تدق ناقوس الخطر: نحن أمام مشهد ينذر بالأسوء.. وبتنا نستقبل مئات الحالات في المستشفيات

68

لماذا أعادت السُّلطة السفيرين الفلسطينييْن إلى الإمارات والبحرين؟

صواريخ

"الوضع بالقطاع معقد جدا".. اعلام اسرائيلي: رسالة من حماس الى اسرائيل غيرت معادلة التصعيد بغزة