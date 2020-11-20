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لبنان يستنفر بعد هبوط رجل تركي بمظلته على بعد 40 كيلو متر من اسرائيل

الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يستنفر بعد هبوط رجل تركي بمظلته على بعد 40 كيلو متر من اسرائيل



بيروت/سما/

استجوبت مخابرات الجيش اللبناني رجلاً تركياً أثار استنفارا أمنيا لدى هبوطه بمظلة على شاطئ في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمظلي وهو يهبط على شاطئ بلدة عدلون، التي تقع بين مدينتي صيدا وصور الجنوبيتين، على بعد أقل من 40 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

وأفادت تقارير إعلامية تركية بأن رياحا قوية قذفت الرجل ومظلته وتسببت بسقوطهما، مشيرة إلى أنه يدعى محمود إرتونتش. ولم تذكر الوكالة المكان الذي أقلع منه المظليّ التركي.

#لبنان #بيروت #المخابرات اللبنانية

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