  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ترسيخ العلاقات بين السعودية والبرازيل ضمن أعمال قمة قادة العشرين

الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترسيخ العلاقات بين السعودية والبرازيل ضمن أعمال قمة قادة العشرين



الرياض/سما/

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غداً.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع الرئيس البرازيلي، الجمعة، وذلك قبل يوم من انطلاق قمة قادة دول مجموعة العشرين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".


وذكرت الوكالة أنه تم خلال الاتصال بين الأمير محمد بن سلمان وبولسونارو، بحث العلاقات الثنائية بين السعودية والبرازيل وسبل تعزيزها.

وتعقد قمة قادة دول مجموعة العشرين على مدار يومي السبت والأحد، برئاسة رئيس القمة الحالية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وسيتم عقد القمة افتراضيا هذا العام بسبب جائحة كورونا.

#السعودية #البرازيل #محمد بن سلمان #جايير بولسونارو #واس #جائحة كورونا

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الفنانة انتصار الشراح .. ما هو مرضها ؟

"الوضع بالقطاع معقد جدا".. اعلام اسرائيلي: رسالة من حماس الى اسرائيل غيرت معادلة التصعيد بغزة

الكشف عن تفاصيل جديدة حول نفق غزة و تفاهمات التهدئة وتبادل الأسرى

الرئيس يؤكد التزامه ببناء الشراكة الوطنية من خلال الانتخابات.. ويوجه رسالة لحماس والفصائل

ابو حسنة: بدء انتظام المرحلة الابتدائية في مدارس الاونروا "غير وارد".. ماذا قال عن المساعدات الغذائية؟

في سابقة تاريخية ..السودان تصوت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة

أوباما يروي زيارته للرياض.. 12 زوجة للملك وهدايا مذهلة ومأدبة فاخرة كأنها من قصص الخيال

الأخبار الرئيسية

09

عاصفة ساخرة لرواية الجيش الاسرائيلي بشأن صواريخ غزة: هل تم إطلاع البرق للتصرف بشكل لائق!

ترامب

إدارة ترامب تعتبر قرار السلطة باستئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل مفاجئة سارة ومكسب لسياستها!

حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح بشأن المصالحة الفلسطينية..

غزة

صحة غزة تدق ناقوس الخطر: نحن أمام مشهد ينذر بالأسوء.. وبتنا نستقبل مئات الحالات في المستشفيات

68

لماذا أعادت السُّلطة السفيرين الفلسطينييْن إلى الإمارات والبحرين؟