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هولندا تحدد تاريخاً لمنع بيع السجائر في متاجرها

الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تحدد تاريخاً لمنع بيع السجائر في متاجرها



أمستردام/رويترز/سما

قالت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة إنها ستحظر بيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى في متاجر السلع الاستهلاكية، اعتبارا من 2024 لحث المزيد من المواطنين على الإقلاع عن التدخين.


ومع حظر ماكينات بيع السجائر اعتبارا من 2022 وبيعها في المتاجر، قالت الحكومة إن ذلك سيقضي على 11 ألف نقطة بيع للتبغ من أصل 16 ألفا متاحة حاليا في البلاد.

ويشكل بيع السجائر في متاجر السلع الاستهلاكية حاليا نحو 55 بالمئة من مبيعات التبغ في هولندا.

وحظرت السلطات في هولندا منذ 2008 التدخين في الحانات والمطاعم، كما أزالت مناطق مخصصة للتدخين في محطات القطارات هذا العام على أن تحذو مكاتب العمل والشركات حذوها بحلول 2022.

#هولندا #السجائر #الدخان #منتجات التبغ #الاقلاع عن التدخين

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