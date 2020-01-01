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"الخارجية": 304 وفيات و7109 إصابات بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا منذ بدء انتشار الوباء

الجمعة 20 نوفمبر 2020 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 304 وفيات و7109 إصابات بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا منذ بدء انتشار الوباء



رام الله /سما/

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه لم تسجل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا ليستقر العدد عند 304 حالة وفاة.

وأوضحت في بيانها اليومي حول فيروس كورونا أن عدد الإصابات ارتفع إلى 7109 إصابات في صفوف جالياتنا بعد تسجيل 26 في أميركا و3 في تركيا وواحدة في باكستان.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا في كل من ميتشيغن وواشنطن وفيلادلفيا واوهايو ونيوجيرسي، ليرتفع  عدد الإصابات الى 4436 إصابة، فيما لم  تسجل اية حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى تركيا، بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 37 إصابة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى باكستان بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الطلبة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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