قوات الاحتلال تواصل اغلاق بلدة تقوع لليوم الرابع على التوالي

بيت لحم /سما/

تواصل قوات الاحتلال اغلاق مداخل بلدة تقوع الى الشرق من بيت لحم بالبوابات الحديدية لليوم الرابع على التوالي وتمنع المركبات من الخروج او الدخول من والى البلدة.

وقال نشطاء ان جنود الاحتلال لم يكتفوا بذلك وانما باقتحامها بين الحين والاخر، و جاءت هذه الاجراءات في اعقاب قيام جنود الاحتلال بتوزيع بيانات باللغة العربية تهدد فيها بفرض اجراءات عقابية بشكل جماعي تطال نحو 15 الف مواطن يقطنون في البلدة بدعوى رشق الحجارة وزجاجات حارقة على سيارات المستوطنين المارة في الشارع الملتف حول البلدة.

وقال تيسير ابو مفرح مدير بلدية تقوع ان الجنود يفرضون ايضا اجراءات في محيط المدارس منذ عدة ايام يؤدي الى عرقلة المسيرة التعليمية، كما اقدم الجنود على اقتحام عدد من المنازل ووصلت اقتحام بعض بيوت العزاء في حملة التضييق على المواطنين.