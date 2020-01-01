جامعة النجاح تشارك بمشروع الزراعة الدقيقة في فلسطين

نابلس /سما/

شاركت جامعة النجاح الوطنية ممثلة بوحدة إدارة المشاريع وكلية الزراعة والطب البيطري في مشروع (BENEFIT) "الزراعة الدقيقة في فلسطين: نحو الابتكار في التعليم والبحث العلمي".

ويسعى المشروع إلى إشراك معاهد التعليم العالي الفلسطينية في التعرف على حركة البحث المتعلقة بالزراعة الدقيقة في أوروبا، وتشجيع كل من الباحثين الفلسطينيين والأكاديميين للاهتمام بالأمور المتعلقة بالمفهوم والمجالات والأدوات والتكنولوجيا الرقمية المستخدمة بالزراعة الدقيقة.

كما يهدف المشروع إلى زيادة وتوسيع نطاق خبرة الطلاب والمهندسين الزراعيين في فلسطين، وتدريب وتعريف المزارعين في فلسطين بأهمية تبني أسلوب الزراعة الدقيقة .

هذا وعقد الاجتماع الأولي بمشاركة الجامعات الفلسطينية والجامعات الأوروبية الشريكة في المشروع عن بُعد (افتراضياً)، ومثل الجامعة في الاجتماع كل من د. منقذ شتية من كلية الزراعة والطب البيطري، ود. محمد نجار، والمهندس محمد حواورة من وحدة إدارة المشاريع.

وينفذ هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي Erasmus + وبالشراكة بين جامعات النجاح، والقدس المفتوحة، وفلسطين التقنية خضوري، والخليل، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وجامعة الاستقلال، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الأوروبيين.