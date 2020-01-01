شركة "أسترازينيكا"ستزود إسرائيل بالملايين من جرعات لقاح كورونا

القدس المحتلة /سما/

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك مع الشركة إن إسرائيل وشركة AstraZeneca، وهي شركة أدوية بريطانية سويدية، توصلتا إلى تفاهم بشأن إمدادات فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أنه بمجرد التوقيع، ستكون هذه أكبر صفقة لشراء لقاح تبرمها إسرائيل.

وقال بنيامين نتنياهو: "سياستي هي أن أي شخص يرغب في التطعيم يجب أن تتاح له الفرصة. سنواصل العمل للحصول على أكبر عدد ممكن من اللقاحات في أسرع وقت ممكن من مختبرات مختلفة".

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة AstraZeneca أوهاد غولدبرغ ،إن "هذه اتفاقية تاريخية يقودها التمثيل المحلي للشركة والتي ستوفر الوصول إلى اللقاح لملايين المواطنين الإسرائيليين ، كجزء من سياسة دولية للوصول المتكافئ والكامل إلى الجرعات ".