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الصحة العالمية توصي بعدم استخدام ريمديسفير لعلاج مرضى كورونا

الجمعة 20 نوفمبر 2020 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية توصي بعدم استخدام ريمديسفير لعلاج مرضى كورونا



القدس المحتلة /سما/

 أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام عقار (ريمديسفير) المضاد للفيروسات لعلاج مرضى كورونا المستجد، بغض النظر عن مدى خطورة أوضاعهم الصحية.

وأوضح البيان الذي أعدته مجموعة خبراء مسؤولة عن تطوير المبادئ التوجيهية في منظمة الصحة العالمية، وتم نشره على موقع المنظمة اليوم الجمعة، أن توصيات المنظمة تستند إلى مراجعة جديدة قائمة على الأدلة تقارن آثار الأدوية المتعددة لعلاج كورونا وتضمنت بيانات من أربع دراسات دولية شملت أكثر من سبعة آلاف مريض مصاب بالعدوى.

واشارت الى انه وبعد فحص دقيق لجميع المعلومات من قبل مجموعة الخبراء، جرى التوصل إلى استنتاج يقضي بأن ريمديسفير ليس له تأثير كبير على الوفيات أو النتائج الأخرى المهمة بالنسبة للمرضى، مثل الحاجة إلى التهوية الميكانيكية أو مدة التحسن الطبي.

وشددت المنظمة استنادا إلى البيانات المتاحة على عدم وجود دليل على أنه يحسن بالفعل المؤشرات الحيوية للمرضى.

#منظمة الصحة العالمية #عقار ريمديسفير #الفيروسات #فيروس كورونا #كوفيد 19

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