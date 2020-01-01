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محافظ بيت لحم يقرر اغلاق مديرية الاقتصاد بسبب كورونا

الجمعة 20 نوفمبر 2020 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ بيت لحم يقرر اغلاق مديرية الاقتصاد بسبب كورونا



بيت لحم /سما/

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد اليوم الجمعة،إغلاق مديرية الاقتصاد بسبب ظهور إصابات بين الموظفين بفيروس كورونا.

وقال المحافظ خلال قرار اداري "بالاستناد لإعلان فخامة السيد الرئيس حالة الطوارئ وعطفا على توجيهات دولة رئيس الوزراء واستنادا الى الصلاحيات المخولة لي بموجب القوانين والأنظمة المرعية وحفاظا على الصحة العامة ونظرا لظهور إصابات بين الموظفين في مدرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم وبناءاً على توصيات جهات الاختصاص فقد تقرر إغلاق مديرية الاقتصاد من صباح الجمعة 20 تشرين ثاني 2020 حتى مساء الاثنين القادم 23 تشرين ثاني 2020 وذلك لافساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس ".

#محافظ بيت لحم #فيروس كورونا #اغلاق #مديرية الاقتصاد

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