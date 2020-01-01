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الصين: لقاح جديد مضاد لكورونا يدخل المرحلة الثالثة من التجارب

الجمعة 20 نوفمبر 2020 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين: لقاح جديد مضاد لكورونا يدخل المرحلة الثالثة من التجارب



بكين /سما/

بدأت شركة تصنيع اللقاحات الصينية آنهوي تشيفي لونغ كوم المحدودة للأدوية الحيوية، المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح مضاد لمرض فيروس كورونا، والتخطط لتجنيد 29 الف متطوع في مختلف أنحاء العالم.

وقالت الشركة في بيان، ان هذه هي أول دراسة في الصين للمرحلة الثالثة من لقاح مرشح مؤتلف مضاد لكورونا .

وتم تطوير اللقاح بشكل مشترك من جانب الشركة ومعهد الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وتم إصدار اللقاح بتصريح للبحث السريري من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في 19 حزيران الماضي .

وتلقى المتطوعون، من بكين وتشونغتشينغ وهونان، اللقاح لتحديد ما إذا كان آمنًا للاستخدام .

وتدعم نتائج التجارب في المراحل المبكرة سلامة هذا اللقاح وقدرته على توفير المناعة، ما يشير إلى إمكانية إجراء المزيد من الاختبارات السريرية.

ومنحت هيئة تنظيم الأدوية الصينية المطورين الإذن لإجراء بحث عالمي متعدد المراكز في 4 تشرين الثاني.

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