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إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس



نابلس /سما/

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وشارك المئات من المواطنين في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية.

وتشهد القرية منذ قرابة شهر، كل يوم جمعة، مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، الأمر الذي يؤدي لإصابات بالاختناق، وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وكان الأهالي قد أقاموا خيمة اعتصام في القرية؛ رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضيها.

#قوات الاحتلال #مواجهات #بيت دجن

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