المالكي: اعتبار بومبيو المستوطنات ومنتجاتها جزءا من إسرائيل جريمة حرب تستوجب المحاسبة

رام الله /سما/

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، توسيم منتجات المستوطنات على أساس أنها منتجات إسرائيلية، إقرار رسمي أميركي بضم أراضي المستوطنات لإسرائيل.

واعتبر المالكي في بيان، اليوم الجمعة، أن الإعلان تتويج لسياسة نتنياهو الهادفة لضم المستوطنات وبالتالي الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، كتطبيق حرفي لـ "صفقة القرن".

وأضاف أن هذه الخطوة تستدعي تحركا فوريا على الصعيد الدولي، ويجب رفضها ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة، على اعتبار أنها جريمة وجب معاقبة المسؤولين عنها، مهما كانوا وأينما كانوا.