"الخارجية": رحلة جديدة إلى اسطنبول وتعديل الوقت المخصص للتواجد على المعابر لرحلة يوم 26/11/2020

رام الله /سما/

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم الجمعة، عن توفير رحلة جديدة للملكية رقم 165 إلى اسطنبول يوم الثلاثاء المقبل (24/11/2020)، كما نوه إلى تعديل الوقت المحدد للتواجد على المعابر لرحلة يوم 26/11/2020، ليصبح في تمام الساعة الثامنة صباحا بدلا من الساعة العاشرة.

وأكد الفريق أن جميع الذين سجلوا لدى الوزارة على منصة التسجيل الأخيرة إلى تركيا، والذين تم إبلاغهم بالحصول على الموافقات اللازمة للسفر، والذين لم يتمكنوا من شراء التذاكر، يستطيعون المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على رحلة الملكية إلى اسطنبول يوم 24/11/2020، سواء من خلال نظام https://repat.rj.com/ ، أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال للخطوط الملكية، أو من خلال وكيل السفر المحلي، كم هو موضح في الجدول التالي:

الرحلة إلى التاريخ اليوم رقم الرحلة وقت الإقلاع وقت المعابر وقت إجراء فحص الكورونا

اسطنبول** 24/11/2020 الثلاثاء RJ165 15:10 08:00:00 صباحا 22/11/2020

وأشار الفريق إلى ضرورة تأكيد إجراء الحجز، وشراء التذاكر، وإجراء فحص PCR من خلال الرابط التالي: www.mofa.pna.ps/reservation