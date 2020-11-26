رام الله: اتحاد المعلمين يطالب الحكومة بدفع المستحقات كاملة ويهدد بموقف على الأرض

رام الله /سما/

طالب اتحاد المعلمين في رام الله، يوم الجمعة، الحكومة الفلسطينية بدفع مستحقات المعلمين المالية كاملة ودفعة واحدة عند تحويل أموال المقاصة.

وأضاف الاتحاد في بيان له، نشره الأمين العام للاتحاد، سائد ارزيقات، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أنه سيقوم بمتابعة ما سيصدر خلال الايام القادمة من وزارة المالية وإذا تم تجاوز ما تم الاتفاق عليه سيكون هناك موقف للاتحاد على الأرض.

وكتب ارزيقات: "الأخوات والأخوة العاملون في وزارة التربية والتعليم، لقد صبرتم على الأزمه المالية، ووقفتم خلف قيادتنا الفلسطينية، وكسرنا إرادة المحتل الهادفة إلى تركيع شعبنا فلكم ترفع القبعات عاليًا."

ووجه حديثه لرئيس الوزراء في حكومة رام الله، د. محمد اشتيه، وقال: "في الاجتماع السابق مع دولتكم في مقر مجلس الوزراء، تم الاتفاق معكم على صرف كامل المستحقات دفعة واحدة؛ إذا تم تحويل المقاصة، وفور انتهاء الأزمة المالية، وهذا حق للموظفين، وكلنا ثقة بك وبوعدك".

ووجه أيضًا حديثه لوزير المالية، شكري بشارة، وقال: "في الاجتماع السابق مع معاليكم في مقر وزارة المالية، تم الاتفاق معكم على صرف المستحقات دفعه واحدة عند تحويل المقاصة، وإن هذا توجهكم في وزارة المالية ونحن ننتظر قراركم الواضح في هذا المجال، وألا يترك القرار للمحللين والمقسطين لمستحقات الموظفين".

وأضاف ارزيقات: "نقولها عاليًا للجميع، لقد صبر الموظف على هذه الأزمة أكثر مما يعتقد البعض، وتحمل كل الصعاب"

وتابع: "لكنه التزم بقرار القيادة الفلسطينية، وحقه عليكم الآن أن يتم دفع كامل مستحقاته دفعة واحدة عند تحويل أموال المقاصة، ولا يحق لأي شخص أن يقوم بالتقسيط؛ لأن الضرر الواقع على الموظف من صرف أنصاف الرواتب، نحتاج لسنوات لمعالجته فيكفي ما حدث لنا".

وأردف: "البنوك تستطيع أن تنتظر، والقطاع الخاص يستطيع أن ينتظر، أما نحن، فلن ننتظر أكثر مما انتظرنا لصرف رواتبنا ومستحقاتنا".

وأكد ارزيقات: "إننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه، وعلى الحكومة أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه".