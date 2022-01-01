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إسرائيلي يتجاوز الحدود البحرية إلى لبنان

الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيلي يتجاوز الحدود البحرية إلى لبنان



القدس المحتلة /سما/

تجاوز إسرائيلي اليوم، الجمعة، الحدود البحرية بين إلى لبنان. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المواطن من سكان منطقة "الكرايوت"، بين مدينتي حيفا وعكا، وأنه تجاوز الحدود "بالخطأ".

وحسب تقارير إعلامية، فإن المواطن في الثلاثينات من عمره، وانطلق من شاطئ الزيب، الواقع بضعة كيلومترات شمالي رأس الناقورة، بزورق تجديف صغير، ودخل إلى المياه الإقليمية اللبنانية.

إثر ذلك، تم استدعاء خفر السواحل الإسرائيلي، الذي أعاد الرجل إلى إسرائيل، بالتعاون مع قوات سلاح البحرية الإسرائيلي، الذين أجروا تفتيشا عن موقع الرجل في البحر.

وجرى توقيف الرجل للتحقيق في مركز الشرطة في مدينة نهريا بشبهة تجاوز الحدود بصورة غير قانونية.

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا، قالت فيه إنه "تطلب من المواطنين التصرف بمسؤولية والامتناع عن الاقتراب من خط الحدود البحرية في منطقة رأس الناقورة، وهي منطقة عسكرية مغلقة".

#اسرائيل #الحدود اللبنانية #تسلل #لبنان

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