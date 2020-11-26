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الإحتلال يحكم عدد من الأسرى ويمدد ويوقف آخرين

الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحتلال يحكم عدد من الأسرى ويمدد ويوقف آخرين



رام الله /سما/

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية ، أمس، على الأسير المقدسي معاذ مراد السلايمة من سكان حي وادي قدوم في راس العامود، بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية بقيمة 2300 شيقل، الأسير نافع خالد يزيد من جنين ، بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف وغرامة ثلاثة ألاف شيكل .

وجددت المحكمة الاعتقال الإداري للمرة الثانية لمدة 4 شهور، للأسير أحمد عبدالكريم لدادوة من المزرعة الغربية برام الله،وحولت الأسير أسيد أبو عادي من قرية كفر نعمة قضاء رام الله للاعتقال الاداري لمدة 4 أشهر ، بينما رفضت طلب الاستئناف المقدم من طرف محامي الأسير مؤمن البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله لتقليل مدة توقيفه في مركز المسكوبية وهو معتقل منذ الثالث من الشهر الجاري .

ومددت توقيف الأسير عبد الله العطياني، من مدينة طوباس لتاريخ 22-12-2020 ، الأسير المقدسي عبد الله المغربي من جبل المكبر،لمدة شهرين ، الأسير يوسف عبد القادر شحادة 20 عاما من سكان العيزرية بالقدس ،حتى تاريخ 13/12/2020،الأسير محمد علي أبو غنام من بلدة الطور بالقدس ، حتى تاريخ 2/12/2020، والأسيرين عبدالله أبو غنام وحسن الحميدي من بلدة الطور في القدس حتى يوم الأربعاء القادم .

وأفرج الاحتلال عن الأسير عبد العزيز خالد دمدوم من العيزرية بالقدس ، بعد اعتقالٍ إداري دام عامين ،الأسير طلال العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بعد اعتقال استمر 18 شهراً.

#محكمة الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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