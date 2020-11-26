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الأسير خالد شولي يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

الجمعة 20 نوفمبر 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير خالد شولي يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال



رام الله /سما/

 دخل الأسير خالد غالب أحمد شولي، من بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس، اليوم الجمعة، عامه الـ 18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شقيقه مهيوب شولي، إن قوات الاحتلال اعتقلت خالد عام 2003، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، وهو يقبع الآن في سجن "نفحة".

وقال، إن خالد (46 عاماً) يعاني من شلل في قدمه اليمنى، نتيجة إصابته برصاص الاحتلال، ويستعين بجهاز خاص يساعده على المشي.

وأضاف أن خالد مهدد أيضاً بالشلل النصفي، حيث لا تزال شظايا الرصاص الذي أصابه في ظهره وخرج من بطنه قريبة من العمود الفقري، وأبلغه الأطباء أن بقائها أو إزالتها تشكل خطورة على حياته، ويمكن أن تتسبب له بالشلل.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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