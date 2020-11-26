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إصابة شاب برصاصة معدنية برأسه بعد قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 20 نوفمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب برصاصة معدنية برأسه بعد قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية /سما/

أصيب شاب بعيار معدني في الرأس، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما .

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن جيش الاحتلال اقتحم البلدة بعد صلاة الجمعة، وأطلق وابلا كثيفا من الرصاص المعدني المغلف وقنابل الغاز المسيل للدموع بالمطاط صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب (20 عاما) بعيار معدني في رأسه، نقل إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

#اصابات بالاختناق #قوات الاحتلال #مواجهات #قلقيلية

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