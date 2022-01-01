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لبنان يرد على كلام وزير الطاقة الاسرائيلي

الجمعة 20 نوفمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يرد على كلام وزير الطاقة الاسرائيلي



بيروت/سما/


أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الجمعة، أن كلام وزير الطاقة الإسرائيلي عن أن لبنان بدل مواقفه 7 مرات لا أساس له من الصحة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "كلام وزير الطاقة الإسرائيلي عن أن لبنان بدل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية 7 مرات، لا أساس له من الصحة".

واعتبر أن موقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية وفقاً لتوجيهات الرئيس اللبناني ميشال عون للوفد اللبناني المفاوض لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي. 


وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد حدد  نقطة انطلاق لبنان لترسيم حدوده، قائلاً إن "ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة استناداً الى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة". 

#لبنان #وزير الطاقة الاسرائيلي #يوفال شتاينتس #ترسيم الحدود البحريّة #رأس الناقورة #الجزر الساحلية الفلسطينية

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