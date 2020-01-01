شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

غزة/سما/

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تحديثاً للخارطة الوبائية لتفشي فيروس كورونا المستجد بالقطاع، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة جراء إصابتها بفايروس "كورونا".

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي لفيروس "كورونا" في قطاع غزة، إنها أجرت 2723 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها تسجيل 754 إصابة جديدة بالفيروس.

وأكدت الصحة تعافي205 حالة جديدة من المصابين، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ مارس الماضي بلغ 13193 اصابة منها: حالات نشطة حاليا 4374 حالة، متعافين 8761 حالة، وفيات 58.