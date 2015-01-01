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انهيار مبنى بسبب الأمطار والبحث عن 4 مفقودين في مصر (فيديو)

الجمعة 20 نوفمبر 2020 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
انهيار مبنى بسبب الأمطار والبحث عن 4 مفقودين في مصر (فيديو)



القاهرة/سما/

شهد حي الجمرك في محافظة الإسكندرية بمصر، اليوم الجمعة، انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بسبب الأمطار الغزيرة.


وتسبب انهيار العقار في إصابة شخص، بينما لا يزال البحث جاريا عن 4 آخرين تحت الأنقاض.

وواصلت نوة "باقي المكنسة" ضرب سواحل الإسكندرية، اليوم، في موجة هي الأعنف منذ 2015، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة.

????#يحدث_الآن???? ???? اللواء/ محمد الشريف #محافظ_الإسكندرية يتابع جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة...

تم النشر بواسطة ‏محافظة الإسكندرية - الصفحة الرسمية‏ في الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠

وكانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار سقف عقار بحي الجمرك، وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى موقع البلاغ.

وقال المحافظ، إن "الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار سقف الطابق الثالث علوي حتى الطابق الأرضي، ما تسبب في إصابة شخص وجرى نقله إلى المستشفى".

وأضاف الشريف، أن قوات الحماية المدنية تواصل البحث عن 4 أشخاص آخرين تحت الأنقاض حتى الآن، قائلا: "لم نتأكد من وجودهم على قيد الحياة من عدمه حتى الآن".

#مصر #الأمطار #الاسكندرية #الحرارة

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