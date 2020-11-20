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إصابة النائب بالمجلس التشريعي د. يونس الأسطل بفيروس كورونا

الجمعة 20 نوفمبر 2020 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة النائب بالمجلس التشريعي د. يونس الأسطل بفيروس كورونا



غزة/سما/

أصيب النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة "حماس"، الشيخ يونس الأسطل، بفيروس كورونا.

وأعلنت الصفحة الرسمية للشيخ يونس على "فيسبوك"، إصابته بالفيروس.

دعواتكم بالشفاء التام والعاجل لشيخنا يونس بعد تأكد إصابته بكورونا وعائلته. ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يُعجل بدفع هذا البلاء. إدارة الصفحة.

Posted by ‎الشيخ الدكتور يونس الأسطل‎ on Friday, November 20, 2020


وجاء في المنشور: "دعواتكم بالشفاء التام والعاجل لشيخنا يونس بعد تأكد إصابته بكورونا وعائلته، ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يُعجل بدفع هذا البلاء".

#يونس الأسطل #حماس #فيروس كورونا #وباء كورونا #اصابة كورونا #فيسبوك

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