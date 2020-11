"دراما على رأسه" الغارديان تسخر من محامي ترامب فيديو

ذكرت صحيفة "الغارديان" في لهجة ساخرة أن رودي جولياني، محامي الرئيس دونالد ترامب حاول في مؤتمر صحفي، إثارة الاهتمام بقصص تزوير الانتخابات، إلا أن الحاضرين شدتهم "دراما على رأسه".



وقالت الصحيفة البريطانية إن جولياني ما أن بدأ يتصبب عرقا أمام الصحفيين، حتى بدأت خطوط من صبغة شعر داكنة في السقوط على وجهه، الأمر الذي رصد في الإنترنت، وأثار موجة من التندر والسخرية.

وذكر أن الأسوأ بالنسبة لحملة ترامب، أن البث الصوتي في المؤتمر الصحفي تواصل فجأة وظهر أشخاص مجهولون يسألون: "هل يمكنكم سماعنا في البث؟" ولغط دائر حول "صبغة شعر رودي تتساقط على وجهه".

Rudy Giuliani sweats off his hair dye in an explosive press conference pic.twitter.com/bGRJgf45B0