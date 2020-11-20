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"دراما على رأسه" الغارديان تسخر من محامي ترامب فيديو

الجمعة 20 نوفمبر 2020 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"دراما على رأسه" الغارديان تسخر من محامي ترامب فيديو



واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة "الغارديان" في لهجة ساخرة أن رودي جولياني، محامي الرئيس دونالد ترامب حاول في مؤتمر صحفي، إثارة الاهتمام بقصص تزوير الانتخابات، إلا أن الحاضرين شدتهم "دراما على رأسه".


وقالت الصحيفة البريطانية إن جولياني ما أن بدأ يتصبب عرقا أمام الصحفيين، حتى بدأت خطوط من صبغة شعر داكنة في السقوط على وجهه، الأمر الذي رصد في الإنترنت، وأثار موجة من التندر والسخرية.

وذكر أن الأسوأ بالنسبة لحملة ترامب، أن البث الصوتي في المؤتمر الصحفي تواصل فجأة وظهر أشخاص مجهولون يسألون: "هل يمكنكم سماعنا في البث؟" ولغط دائر حول "صبغة شعر رودي تتساقط على وجهه".


وافادت "الغارديان" في سياق سخريتها بأن رودي جولياني، حاكم نيويورك السابق الذي أصبح محاميا لترامب، كان ألقى يوم أعلنت الانتخابات لصالح بايدن في 7 نوفمبر، خطابا في وسائل الإعلام "في شركة تنسيق حدائق بين متجر للجنس ومحرقة جثث على حافة المنطقة الصناعية لفيلادلفيا".

#صحيفة الغارديان #ردودي جولياني #دونالد ترامب #الانتخابات الأمريكية #تزوير الانتخابات #فيلادلفيا

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