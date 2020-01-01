لهذه الاسباب .. اجتماع لقيادة حركة حماس برئاسة هنية!!

غزة / سما /

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن قيادة حركته ستعقد اجتماعًا خاصًا برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، لدراسة التطورات الأخيرة، خاصة ملف المصالحة الفلسطينية، وذلك في ظل إعلان السلطة عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وأثرها على مسار المصالحة الفلسطينية.



وأكد في بيان صحفي ، التزام حركته بإنجاز الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الكاملة والثوابت والمقاومة، وهذا ما عبرت والتزمت به خلال اجتماع الأمناء العامين وحوار اسطنبول، ومؤخرا في الجولة التي عقدت في القاهرة برعاية الإخوة المصريين بين وفد قيادي من حركة حماس وحركة فتح.

وأشار إلى أن قيادة الحركة سوف تجري مشاورات واسعة مع الفصائل الفلسطينية والشخصيات والمجاميع الوطنية للبحث في الاستراتيحية الوطنية للتعامل مع الأحوال المتغيرة التي تعيشها القضية الفلسطينية، وعلى قاعدة التمسك بالركائز الأساسية متمثلة بالقدس والأرض والعودة ورفض التطبيع.