أيرلندا تعلن عن تمويل إضافي بقيمة مليون يورو لدعم "الأونروا"

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، عن تقديم تمويل إضافي بقيمة مليون يورو، لصالح دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأكد كوفيني أن التمويل سيساعد في دعم عمل "الأونروا"، لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية لـ 5.7 مليون لاجئ فلسطيني، وتقديم المساعدة الطارئة في مناطق عملياتها الخمس وهي: الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفا أن التمويل الجديد يرفع حجم المساعدات الأيرلندي الإجمالي لـ "الأونروا" للعام الجاري إلى 8 ملايين يورو.

وأوضح أنه سيكون أحد الجوانب الرئيسية لعمل "الأونروا" للعام الجاري، هو معالجة التأثير الإنساني لانتشار فيروس "كورونا"، على اللاجئين الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المساهمة مدى اهتمام والتزام أيرلندا بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لا سيما في هذا العام الذي يشهد تحديات إنسانية عالمية غير مسبوقة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الأيرلندية، فقد ناقش كوفيني في وقت سابق مع المفوض العام الجديد لـ "الأونروا" فيليب لازاريني، التحديات اليومية الكبيرة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون، خاصة الإجهاد البدني والعقلي وأثار سنوات من الاحتلال والصراع المطول.

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