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ملخص أهداف مباراة الجزيرة وسحاب في الدوري الأردني

الجمعة 20 نوفمبر 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف مباراة الجزيرة وسحاب في الدوري الأردني



عمان / سما

أوقف سحاب قطار انتصارات الجزيرة وتعادل معه (1-1) مساء الجمعة، وجمعتهما على ستاد عمان الدولي ضمن الجولة 14 للدوري الأردني للمحترفين.

وتقدم الجزيرة بهدف السبق في الدقيقة 39، حيث حوّل عبد الله العطار كرة رأسية وضعت علي علوان في مواجهة المرمى ليسدد بثقة داخل الشباك.

ونجح سحاب في تعديل النتيجة بالدقيقة 80، بعد تمريرة ذكية لأسامة سريوة انفرد على إثرها حاتم أبو خضرة ليضع الكرة على يسار حارس مرمى الجزيرة.

وصب هذا التعادل بصالح فريق الوحدات "المتصدر"، بعد تعثر أقرب مطارديه الجزيرة الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة، فيما قفز سحاب للمركز العاشر بـ13 نقطة.

ويخوض الوحدات غدا السبت مباراته في الجولة 13 أمام السلط وفي حال فوزه، فإنه سيوسع الفارق مع الجزيرة "أقرب مطارديه" إلى 8 نقاط.

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