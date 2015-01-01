  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رفض الرؤساء الأمريكيون الإفراج عنه.. جاسوس إسرائيلي يعود اليوم إلى "بلاده"

الجمعة 20 نوفمبر 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفض الرؤساء الأمريكيون الإفراج عنه.. جاسوس إسرائيلي يعود اليوم إلى "بلاده"



القدس المحتلة / سما /

توقعت قناة عبرية أن يتمكن الجاسوس الإسرائيلي، جوناثان بولارد، المحتجز في الولايات المتحدة، من العودة إلى بلاده، اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع أن يتمكن بولارد، الذي أطلق سراحه قبل 5 سنوات، من السفر والعودة إلى إسرائيل، بعدما أمضى 30 عاما بالسجون الأمريكية، بتهمة التجسس على الولايات المتحدة.

وكان بولارد، الإسرائيلي الجنسية، قد استغل منصبه كمحلل استخبارات مدني في القوات البحرية الأمريكية، لتسريب معلومات لصالح بلاده، تم اعتقاله بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وحكم عليه بالسجن عام 1986.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن بولارد تعرض لقيود أمريكية شديدة على الحركة، منذ الإفراج عنه، إذ تم توصيل جهاز (GPS) بجسده، ولم يسمح له بمغادرة نيويورك، وأُجبر على عدم الخروج من منزله ليلا، ومنع من مغادرة الولايات المتحدة بوجه عام.

ولفتت القناة إلى أن بولارد يستطيع الهجرة إلى إسرائيل، فبحسب البروتوكول في القانون الأمريكي، فإن القيود المفروضة على الجاسوس الإسرائيلي ستصبح لاغية غدا، بعد مرور 5 سنوات على تاريخ إطلاق سراحه، والذي تم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وكتبت القناة على حسابها الرسمي على "تويتر"، تقريرها معنونا بـ"بولارد إلى إسرائيل.. وعائلته تستعد لاستقباله في البلاد".

ويشار إلى أن الإفراج عن جوناثان بولارد، الجاسوس الإسرائيلي بالولايات المتحدة، كان أحد الملفات الرئيسة على أجندة أي لقاء أو حوار إسرائيلي أمريكي مشترك، إذ كان يرفض رؤساء الولايات المتحدة الإفراج عن بولارد، رغم المطالبات الإسرائيلية المستمرة بالإفراج عنه.

#جوناثان بولارد #جاسوس #اسرائيل #امريكا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 15 الخامسة عشرة كاملة

صحيفة : دعوة مصرية مفاجئة تخدع "حماس" وبعض اطراف من فتح

حقيقة وفاة الفنانة انتصار الشراح .. ما هو مرضها ؟

الكشف عن تفاصيل جديدة حول نفق غزة و تفاهمات التهدئة وتبادل الأسرى

الرئيس يؤكد التزامه ببناء الشراكة الوطنية من خلال الانتخابات.. ويوجه رسالة لحماس والفصائل

الجيش الاسرائيلي يكشف النقاب عن مشروع "الحدود الذكية" على حدود غزة.. اليك تفاصيله

ابو حسنة: بدء انتظام المرحلة الابتدائية في مدارس الاونروا "غير وارد".. ماذا قال عن المساعدات الغذائية؟

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و410 حالات تعافٍ

يديعوت : أرقام مجنونة لاصابات كورونا في غزة ونسبة المصابين 25% من الفحوصات

في سابقة تاريخية ..السودان تصوت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و754 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 205 حالة

الشيخ: الخيار الاستراتيجي لحركة فتح هو إنجاز المصالحة والاستمرار بالحوار الوطني