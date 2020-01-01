نتنياهو يخضع لعملية في القولون: عاد إلى نشاطه بالكامل

القدس المحتلة / سما /

خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الجمعة، لفحص، تمّت إزالة ورمين صغيرين (لحميّة) بعده، فيما كان تحت تأثير تخدير خفيف.

وأُجري لنتنياهو فحص القولون بالمنظار في مستشفى "شعاريه - تسيدك" في القدس، وهو فحص روتينيّ.

وقال طبيب نتنياهو، تسفي هيرمان بيركوفيتش، إن "الفحص وجد ورمين صغيرين في القولون تمت إزالتهما بالكامل أثناء الفحص".

وقال مكتب نتنياهو كذلك، إن الفحص كشف ورمين صغيرين في القولون تمت إزالتهما بالكامل أثناء الفحص، لافتا إلى أن صحة نتنياهو كانت ممتازة وعاد إلى نشاطه بالكامل.