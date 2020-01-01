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اصابات كورونا حول العالم أكثر من 57 مليون

الجمعة 20 نوفمبر 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات كورونا حول العالم أكثر من 57 مليون



وكالات/سما/

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى صباح اليوم الجمعة أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو 1,366,000 حالة ، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 57,636,000 إصابة، تعافى منهم نحو 39,723,000 مُصاب.

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، حيث أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرًا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا 258,333 وفاة، والبرازيل 168,141 وفاة، والهند 132,202 وفاة، والمكسيك 100,104 وفيات، وبريطانيا 53,775 وفاة.

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