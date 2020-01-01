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558 اصابة جديدة في الدورة الاولي ليوم الجمعة

يديعوت : أرقام مجنونة لاصابات كورونا في غزة ونسبة المصابين 25% من الفحوصات

الجمعة 20 نوفمبر 2020 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : أرقام مجنونة لاصابات كورونا في غزة ونسبة المصابين 25% من الفحوصات



غزة / سما /

قالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية ان  قطاع غزة حطم اليوم رقما فياسيا في عدد مرضى كورونا موضحة ان 754 إصابة جديدة من أصل 3100 فحص تم إجراؤها حتى الان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية فولها أن عدد الإصابات الجديدة يعادل 1 إلى 4 بالنسبة لعدد الفحوصات، وهذه معطيات جنونية بالنسبة للفحوصات العالمية وتثير القلق.
 

وكانت اللجان الطبية في قطاع غزة  اعلنت عن تسجيل مئات الإصابات بفايروس كورونا، في الدورة الأولى من يوم الجمعة.

وقالت اللجان ان عدد الاصابات بكورونا امس كانت 754 اصابة الا انه إنّه تم تسجيل 558 اصابة جديدة في الدورة الاولي ليوم الجمعة، بعد فحص 2182 عينة، توزعت على:

57 إصابة محافظة الشمال
 
281 اصابة محافظة غزة

 106 اصابة المحافظة الوسطي

50 اصابة محافظة خانيونس

64 اصابة محافظة رفح

 

#غزة #اصابات #كورونا

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