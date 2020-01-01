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في سابقة تاريخية ..السودان تصوت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة

الجمعة 20 نوفمبر 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في سابقة تاريخية ..السودان تصوت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة



نيويورك/وكالات/

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السودان صوَّت يوم الأربعاء، لصالح مقترح إسرائيلي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أسابيع على إعلان التطبيع بين البلدين.

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية اليوم بأن السودان صوت لصالح مقترح إسرائيلي في الأمم المتحدة، وهو المقترح الذي يُعنى بمجال الابتكار، حيث حصل على تأييد 144 دولة.

وذكرت الصحيفة أن الاقتراح قوبل باعتراض حوالي 26 دولة، من بينها إيران وسوريا.

ونقلت الصحيفة على لسان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أن تمرير قرار بلاده هو إنجاز مهم لإسرائيل ولأي دولة ترى أهمية في بناء مستقبل أفضل لمواطنيها.

ويعد هذا التصويت ـ في حال صحة ما أوردته الصحيفة العبرية ـ الأول من نوعه للسلطات السودانية منذ التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل، الشهر الماضي.

#السودان #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل #الامم المتحدة

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