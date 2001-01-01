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ريفلين يهدي الزياني مؤلفًا عن حياة النبي محمد (ص) ويكشِف: زرت مصر والتقيت بشيخ الأزهر

الجمعة 20 نوفمبر 2020 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين يهدي الزياني مؤلفًا عن حياة النبي محمد (ص) ويكشِف: زرت مصر والتقيت بشيخ الأزهر



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل الإعلام العبريّة النقاب عن أنّ الرئيس الإسرائيليّ رؤوفين ريفلين، أهدى وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، أوّل من أمس الأربعاء، مؤلفًا عن حياة النبي محمد (ص) والصحابة وتفسيرًا للقرآن. وجاء ذلك خلال زيارة الزياني الأولى إلى إسرائيل ضمن جهود تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث أعرب وزير خارجية البحرين عن تقدير شعب بلاده للإسرائيليين.
وقال الزياني خلال مؤتمرٍ صحافيٍّ في القدس مع الرئيس الإسرائيلي: “أحمل تقدير الشعب البحريني للشعب الإسرائيلي”، مجددا أنه ينتمي لشعب “يؤمن بالتعايش السلمي واحترام الآخرين”. فيما كشف ريفلين خلال المؤتمر أنّه سبق له زيارة مصر ولقاء شيخ الأزهر قائلاً: “زرت مصر والأزهر والتقيت بشيخ الأزهر أحمد الطيب”.
على جانب آخر، أوضح الإعلام العبريّ، نقلاً عن المصادر الرفيعة في تل أبيب:”اتفق الجانبان على افتتاح إسرائيل سفارة لها بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الشهر المقبل، وذلك بعد إعلان البلدين تطبيع العلاقات فيما بينهما في وقت سابقٍ برعايةٍ أمريكيّةٍ”. وأكّدت هيئة البث الإسرائيليّة شبه الرسميّة (كان) أنّ وزير الخارجية الإسرائيليّ غابي أشكينازي سوف يحضر “افتتاح سفارة إسرائيلية في المنامة في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل”.
ونقلت وزارة الخارجية البحرينية عن الزياني، بعد وصوله إلى مطار بن غوريون، في تل أبيب، قوله إنّ “هذه الزيارة بداية إستراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، إذ ستسهم هذه الزيارة في إطلاق العديد من مبادرات التعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلا”.
ومن الجدير ذكره، أنّ مجلس الوزراء الإسرائيليّ صادق، يوم الأحد الماضي، على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل والبحرين، وذلك عقب إقراره من قبل الكنيست يوم العاشر من الشهر الجاري.إسرائيليّةٍ في المنامة، وتقدّمت بطلبٍ رسميٍّ لفتح سفارة في إسرائيل، على حدّ قوله.

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