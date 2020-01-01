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الصحة الإسرائيلية: نحو نصف مصابي كورونا الجدد في إسرائيل هم من العرب

الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: نحو نصف مصابي كورونا الجدد في إسرائيل هم من العرب



القدس المحتلة / سما /

 تظهر المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن نحو نصف المصابين بفيروس كورونا الجدد من المجتمع العربي في إسرائيل.

وبحسب الوزارة، فإن نسبة المرضى لدى المجتمع العربي تفوق ضعفي مثيلاتها تقريباً، حتى في جميع الفئات العمرية الأخرى. بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وقال مدير مستشفى نهاريا مسعد برهوم، إنه يبدو وكأننا لم نتعلم أي شيء، وأن الموجة الثالثة من الوباء في طريقها إلينا.

وأكد أنه كان بالإمكان منع عدد كبير من حفلات الزفاف، وهي المصدر الرئيسي لنقل العدوى، إذا فرضت الحكومة غرامات مئات آلاف الشواقل على منظميهما.

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