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الصحة الإسرائيلية: 758 إصابة جديدة والمجمعات التجارية تتمرد على الحكومة

الجمعة 20 نوفمبر 2020 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 758 إصابة جديدة والمجمعات التجارية تتمرد على الحكومة



القدس المحتلة / سما /

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بأنه تم تشخيص 758 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 54,955 فحصا. وبلغت بذلك نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس أمس 1.4%.

ويرقد في المستشفيات 515 مريضا بكورونا، بينهم 304 مرضى في حالة خطيرة، بينهم 134 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. ووفقا لوزارة الصحة، فإن 122 مريضا في حالة حرجة.

وبلغ عدد الذين أصيبوا بكورونا منذ بداية الجائحة 327,407 أشخاص، لا يزال 8427 منهم مرضى نشيطبن حاليا. وبلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 2742 وفاة.

وفي هذه الأثناء، أعلن اتحاد المجمعات التجارية، وخلافا لقرارات الحكومة، عن فتح تجريبي تدريجي لعدد من المجمعات، اليوم، في خطوة تظهر تمردا على الحكومة. وبحسب خطة اتحاد المجمعات التجارية، التي لم تصادق عليها وزارة الصحة، سيتم الحرص على منع تجمهرات داخل المجمعات، واستخدام "دوريات كورونا" التي ستجول في المجمعات، وإعطاء معلومات متتالية عبر مواقع الإنترنت بشأن الأماكن التي توجد فيها ازدحامات.

وتمنع خلافات بين وزارتي الصحة والقضاء فتحا تجريبيا للمجمعات التجارية. وتشترط وزارة الصحة فتحها بإجراء مسح رقمي لكل شخص يدخل إلى المجمعات، فيما قالت مصادر في وزارة القضاء إن ثمة صعوبة في خطوة كهذه، وأن وزارة المالية تعارض هذا الإجراء، الأمر الذي يؤخر التجربة.

ورفض نائب وزير الصحة، يوآف كيش، أمس، استبعاد إمكانية فرض إغلاق ثالث خلال الفترة المقبلة، والتراجع عن التسهيلات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا في ظل ارتفاع مؤشر (مُعامل) انتشار العدوى (R).

بدوره، قال المدير العام للوزارة، بروفيسور حيزي ليفي، إن إمكانية فرض الإغلاق خلال عيد الأنوار اليهودي، الذي يبدأ في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وينتهي في 18 من الشهر ذاته، إمكانية مطروحة وواردة.

ومع بدء التسهيلات وفتح الأسواق والمحالات التجارية، وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات اكتشاف كورونا، عبر محطات الفحص المتنقلة المنتشرة في مناطق مختلفة بالبلاد دون الحاجة إلى إحالة طبية.

#اسرائيل #فيروس كورونا #وزارة الصحة

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