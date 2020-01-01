كورونا عالميا: نحو مليون و366 ألف حالة وفاة و57 مليونا و237 ألف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى صباح اليوم الجمعة أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و366 ألفا، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 57 مليونا و636 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 39 مليونا و723 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الخميس، زيادة ملحوظة مقارنه باليوم الذي سبقه في عدد الاصابات الجديدة وتراجعا طفيفا بعدد الوفيات، حيث سجلت 647 ألف و719 إصابة جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,758 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,065 وفاة)، وإيطاليا (653 وفاة)، والبرازيل (644 وفاة)، وبولندا (637 وفاة)، والهند (584 وفاة)، وتشير الارقام إلى أن أميركا سجلت أمس عدد وفيات غير مسبوق منذ فترة طويلة.

كما أشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (192,186 إصابة)، والهند (46,182 اصابة)، وإيطاليا (36,176 إصابة)، والبرازيل (35,686 إصابة)، وبولندا (23,975 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، حيث أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (258,333 وفاة)، والبرازيل (168,141 وفاة)، والهند (132,202 وفاة)، والمكسيك (100,104 وفيات)، وبريطانيا (53,775 وفاة).