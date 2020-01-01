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الاتحاد الأوروبي يمكن أن يرخص لقاحات كورونا في ديسمبر

الجمعة 20 نوفمبر 2020 05:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يمكن أن يرخص لقاحات كورونا في ديسمبر



وكالات/سما/

قالت رئيسة المفوضية الأوروبي، أرسولا فون دير لاين، مساء الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يرخص للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد من إنتاج تحالف مختبري فايزر/بيونتك ومختبر موديرنا قبل نهاية الشهر المقبل.


وأضافت المسؤولة عقب قمة عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي أن وكالة الأدوية الأوروبية يمكن أن تمنح "ترخيص تسويق مشروط (...) اعتبارا من النصف الثاني ديسمبر في حال جرى كل شيء دون مشاكل".

وأثارت شركات "فايزر" و"بيونتيك" إلى جانب "موديرنا"، حالة من التفاؤل العالمية، مؤخرا، بعدما أعلنت عن فعالية كبيرة للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد.

ولا تزال الشركات تترقب الحصول على إذن رسمي بالاستخدام الطارئ للقاحيها، حتى تشرع في بيعه للحكومات والهيئات الصحية.


وتعتزم دول كثيرة في العالم، أن تبدأ بمنح اللقاح لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة ومن يعملون في بعض القطاعات الحيوية، خلال مرحلة أولى، لأن الجرعات التي ستتاح في البداية لن تكفي الجميع.

ولا تزال تجارب المرحلة الثالثة من لقاح أكسفورد، التي ستحدد فعالية اللقاح، مستمرة، مع توقع النتائج خلال الأسابيع المقبلة.

وتشير الدراسات إلى أن لقاح أكسفورد لن يحتاج إلى التخزين في درجات حرارة منخفضة، كما هو الحال مع لقاحي شركتي فايزر وموديرنا.

وقال رئيس فريق تجربة اللقاح في أكسفورد، البروفيسور أندرو بولارد: "لا توجد منافسة بين اللقاحات المختلفة، لأننا نحتاج إلى لقاحات متعددة حتى ننجح، نظرا لأن لدينا الكثير من الأشخاص الذين يجب حمايتهم في جميع أنحاء العالم".

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