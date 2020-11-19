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ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال وانتر ميلانو

الجمعة 20 نوفمبر 2020 05:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال وانتر ميلانو



وكالات/سما/

أعلن ريال مدريد الإسباني غياب قائده سيرخيو راموس 3 مباريات، بسبب تمزق في فخذه تعرض له مع منتخب بلاده في المباراة ضد ألمانيا (6-0) بالجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

واضطر راموس لترك الملعب في الدقيقة الـ43 ودخل مكانه مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي إريك غارسيا.

من المتوقع أن يغيب راموس لمدة 10 أيام، ما يعني أن ريال مدريد سيحرم من خدمات قائده في المباريات ضد مضيفيه فياريال بعد غد السبت في الدوري المحلي، وإنتر الإيطالي الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وضيفه ديبورتيفو ألافيس في الـ28 من نوفمبر الجاري.


ويشكل غياب راموس ضربة قاسية للنادي الملكي الذي يواجه أيضا خطر غياب قطب دفاعه الآخر الدولي الفرنسي رافائيل فاران في المباراة ضد فياريال نهاية هذا الأسبوع.

وأكد النادي أن فاران يعاني من مشكلة في الكتف سيتعين تقييمها غدا الجمعة، ولتعويضهما قد يضطر مواطنه المدرب زين الدين زيدان إلى اللجوء إلى ناتشو فرنانديس والبرازيلي إيدر ميليتاو.

وعاد إلى صفوف النادي الملكي أيضا بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد نجمه البلجيكي إيدين هازارد، فيما التحق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بتدريبات اليوم بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

ويأمل ريال مدريد في استعادة توازنه بعد خسارته المذلة أمام مضيفه فالنسيا 1-4 قبل فترة التوقف الدولي.

#ريال مدريد #فياريال #انتر ميلانو #ألمانيا #دوري الأمم الأوروبية 2020 #اريك غارسيا #سيرجيو راموس #ناتشو فرنانديز #ديبورتيفو ألافيس #دوري أبطال أوروبا #رافاييل فاران

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